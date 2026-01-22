RFV
Pisanu difende Piccoli: "Ha sofferto per la partenza della squadra ma è un ottimo attaccante"
L'ex centrocampista del Cagliari Andrea Pisanu è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare della sfida di sabato tra i sardi e la Fiorentina al Franchi. Questo il commento sulla stagione in viola di Roberto Piccoli, arrivato proprio dal Cagliari la scorsa estate per 25 milioni (più 2 di bonus): "La Fiorentina ha avuto una partita ad handicap e lui si è ritrovato coinvolto in una situazione pesante, per questo ha qualche attenuante. Poi, tre gol fatti son pochi, ci si aspettava qualcosa di più. Adesso, con più tranquillità, può giocare in maniera più rilassata, per me è un buonissimo giocatore che ha pagato il clima viola ma il campo sarà giudice finale".
