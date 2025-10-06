RFV Pino Vitale: "Basta una vittoria per sbloccarsi e tornare ad avere fiducia"

Il direttore sportivo, Pino Vitale, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" del momento della Fiorentina: "Purtroppo nel gioco del calcio esiste questa cosa, ma i compagni l'assimilano, perché in una squadra c'è sempre chi è più forte, eventualmente fa salire la busta paga di tutti. E' chiaro che Kean è un giocatore importante e per farlo restare gli devi offrire un rinnovo di contratto. Kean è un giocatore importante e non è un giocatore che spacca lo spogliatoio. Un giocatore così può essere Lamptey che prende più degli altri. Anche Fortini che ha uno stipendio basso, anche se è giovane gli devono adeguare il contratto ad una cifra più elevata, perché è un giovane che però gioca nella Fiorentina. Per quanto riguarda Kean se li è guadagnati quei soldi".

Cosa diresti alla curva per quanto riguarda le critiche a Pradè?

"Io gli direi che ora ci vuole calma, la confusione non serve a niente, mette solo in difficoltà la squadra e l'allenatore. Sono convinto che nelle prossime due partite deve arrivare il risultato, questo ci permetterebbe di sbloccarci. Poi sarà il Presidente a tirare le somme e a prendere le decisioni."

Cosa vede di sbagliato in Pioli?

"L'unica cosa che vedo di sbagliato sono i tre anni di contratto, che sono troppi, ma questo va a prescindere da Pioli, tre anni sono tanti. Pioli, come tutti gli allenatori, quando non arrivano i risultati perdono un po' di tranquillità. Ha bisogno di trovare un risultato importante per poi ripartire. In questo momento la Fiorentina ha bisogno di fiducia".

