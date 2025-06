RFV Ascari sul nuovo allenatore viola: "Io non escluderei Mancini dai possibili candidati"

Eugenio Ascari, noto procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "I Tempi Supplementari". Queste le sue parole sulla questione allenatore: "Penso che da qui a dieci giorni la Fiorentina dovrà trovare un allenatore. Sembra che Pioli rimanga il candidato numero uno, ci sono soltanto da sistemare dei problemi fiscali di natura burocratica. Penso ci sia già un accordo di massima sull'ingaggio. La trattativa per il suo ritorno mi sembra ben indirizzata".

Ci potrebbe essere anche un'alternativa? "Baroni sarebbe stato un altro nome validissimo. Non si è mai parlato di Roberto Mancini, però io ce lo vedrei bene. Non se ne parla perché era accostato all'Inter e alla Juventus. Però credo che ricoprerebbe le caratteristiche giuste per la panchina della Fiorentina. Vinse la Coppa Italia, lanciò tanti giovani che si sono affermati prima che successe il fallimento. Si potrebbe accontentare anche di un ingaggio più basso, dopo aver allenato la Nazionale e in Arabia. Non credo sia a caccia dell'ingaggio della vita, ma credo che faccia più una scelta di vita. Firenze in questo senso potrebbe essere perfetta. Io non lo escluderei dai possibili candidati".

Palladino? "Ora viene indicato tra i possibili candidati per la panchina dell'Atalanta. Sicuramente si erano sfilacciati i rapporti di fiducia con Pradè, era complicato andare avanti, nonostante il rinnovo di contratto. Alla fine la tempistica non è stata azzeccata. Qualcuno ha interpretato le sue dimissioni per la mancata costruzione di una squadra. Non credo che questa sia stata la motivazione principale. De Gea è stato rinnovato, Fagioli e Gosens saranno riscattati. Quindi non penso che Palladino ad oggi possa avanzare pretese eccessive e che la motivazione principale delle sue dimissioni sia quella della costruzione di squadra".

