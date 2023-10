PIERGUIDI A RFV, Stadio? Novembre dirà di che morte...

Ascolta l'audio

Michele Pierguidi a Radio FirenzeViola

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze, si è espresso così a Radio FirenzeViola durante "Firenze in Campo". Queste le sue parole sulla situazione legata al Franchi: “Arup ha fatto un progetto, a novembre ci sarà il bando per aggiudicarlo a una ditta. Sapremo lì di che morte si muore: se ci sarà qualcuno partiranno i lavori già a gennaio, altrimenti sarà un problema. Però ci sono 140 milioni a disposizione, non credo che nessuno si presenterà.

E ancora: "Il Padovani è la soluzione che vuole il Comune per fare un grande impianto di rugby che possa funzionare anche a livello nazionale. Diventerà un fiore all’occhiello, se la Fiorentina vorrà partecipare a livello economico, lo sfrutterà nel periodo dei lavori”.