PICCINETTI A RFV, Nzola-Beltran? C'è una differenza

Claudio Piccinetti a Radio Firenze Viola

Claudio Piccinetti, ex Fiorentina, è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per parlare dei centravanti viola Beltran e Nzola: "Ormai i numeri danno torto a tutti e due, credo che qualcuno debba darsi una regolata perché Italiano la fiducia l'ha data a tutti e parlo pure degli esterni. Beltran è un calciatore intraprendente e anche propositivo, ma evidentemente non si è inserito, avrà dei limiti caratteriali... Non vedo la felicità né nel suo gioco, né nel gioco di Nzola. Li vedo tristi, sentono il peso".

Forse Beltran dobbiamo aspettarlo?

"Di sicuro sono due casi diversi, può darsi che per Beltran serva ancora tempo. Ricordiamo che la sua rete in Conference la fanno solo i campioni. Ma in Nzola non vedo proprio la prestazione sul piano del movimento, lo smarcamento, l'attenzione. Non copre più palla, non salta più di testa. Sarà un momento di transizione ma adesso siamo alle conclusioni".

