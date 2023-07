PICCINETTI A RFV, Castro discontinuo, si faccia una scelta

FirenzeViola.it

L'ex viola Claudio Piccinetti è ripartito dal tema Venuti a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro": "Venuti ha dimostrato di essere un ragazzo straordinario, a volte io ho fatto anche delle critiche costruttive, non per cattiveria. Troverà altri percorsi, ma ha dimostrato di essere un professionista".

Chi non vorrebbe mai perdere tra Jovic e Cabral?

"Dipende dai percorsi di gioco che vuol fare l'allenatore. Se vuole il dialogo, la tecnica vado su Jovic, se vado sull'impeto, la spaccata vado su Cabral. Giocano entrambi spalle alla porta. Se poi vuoi acquistare un calciatore che vede la porta vai su Dia. Ha gamba, tecnica... E' moderno. La squadra andrà plasmata, servono percorsi di gioco diversi".

Zapata lo prenderebbe?

"Subito. Zapata ha qualità caratteristiche e tecniche, ha l'impeto dell'attaccante. E' un rischio, ma a me piace rischiare. Arnautovic? Non mi dà certezze".

Cosa farebbe con Castrovilli?

"Sono onesto, lui dimostra qualità ma non gioca in maniera continuativa, riflessiva. Alterna periodi esaltanti a pause e quindi devi metterlo in una tattica collettiva oppure rinunciarvi. Ma non disconosco che ha delle qualità con cui può far saltare il banco. Come Sottil, che ci deve dire cosa vuol fare da grande. Ve lo dico io: deve andare a fare un campionato, dopo cui faremo delle valutazioni più approfondite".

Andando via Amrabat, chi le piacerebbe?

"Schouten, ha palleggio, visione di gioco, fa tutte le fasi. E' straordinario".