PASQUALIN A RFV, Franchi? Serve referendum cittadino

Sul tema stadio Franchi, nel corso del pomeriggio di Radio FirenzeViola è intervenuto Claudio Pasqualin, avvocato e storico agente sportivo che ha analizzato così le recenti polemiche sull'impianto sportivo e su dove potrebbe andare a giocare la Fiorentina durante il restauro: "Dovrebbe essere giusto che i cittadini, che pagano, decidano il futuro dello stadio Franchi. Alla fine sono loro quelli chiamati maggiormente in causa. Proporrei un referendum tra i cittadini. Firenze è città di Guelfi e Ghibellini, l'importante è non creare ancora altre fazioni. Comunque vada, per il trasloco della squadra, saranno due anni durissimi per la squadra".

Pasqualin ha parlato anche della stagione dei viola e sul futuro in chiave mercato: "La rosa della Fiorentina andrà sicuramente rinforzata. Ora c'è l'infortunio di Sirigu, che non era un titolare ma adesso il dodicesimo è Cerofolini, che ha giocato pochissimo negli ultimi anni. Al di là del problema portieri, la Fiorentina deve cercare di raggiungere o la Coppa Italia o la Conference con quello che ha, che credo sia comunque sufficiente. Dopo, di Amrabat credo ne parleremo molto in estate. Poi ho visto che c'è il nome di Bilal El Khannouss, connazionale di Amrabat. Si cominciano a buttar là i primi nomi e questo è sicuramente interessante. Il futuro di Gonzalez? Penso sia lontano da Firenze, anche se vedo Amrabat favorito a partire. Però non escluderei l'uscita di Nico".