RFV Paganin su Fiorentina-Atalanta: "La decideranno i duelli. Kean? Dovrebbe rimanere a Firenze"

vedi letture

Massimo Paganin, ex viola oggi opinionista televisivo, a Radio FirenzeViola durante “Viola Amore Mio” ha parlato del momento della Fiorentina e della sfida di domenica contro l'Atalanta: "Vengono da due momenti strani, perché poi la Fiorentina se guardiamo le ultime dieci ne ha vinte cinque e perse cinque se non sbaglio. L'Atalanta ha perso lo scontro diretto contro l'Inter ma rimane una squadra forte. Per la Fiorentina non sarà facile, anche per la lotta all'Europa perché ci son tante squadre. In Conference sta facendo bene, ora serve un ulteriore passo in avanti, puntare all'Europa League, che non è molto lontana, anche se tante squadre stanno facendo bene.

Fiorentina-Atalanta sarà una partita dove i duelli faranno la differenza. Sappiamo come gioca l'Atalanta, duelli a tutto campo. Se la Fiorentina riesce a vincere qualche duello nel primo quarto di campo poi si aprono spazi, soprattutto per Kean che può mettere in difficoltà la difesa dell'Atalanta. E su Kean dico che è cresciuto tantissimo. Adesso è arrivato all'età giusta per imporsi, in cui ha raggiunto la maturità calcistica. Si è reso conto di avere grosse responsabilità e in questo momento sta facendo benissimo. La clausola di 52 milioni? Gli consiglierei di rimanere alla Fiorentina, anche se poi dovrà fare valutazioni anche in base all'ipotesi di qualificazione in Europa. Ma al momento lo vedrei bene qui anche per la prossima stagione, poi c'è ancora tempo per fare un ulteriore salto, magari fra due anni".

Qui il podcast integrale