PAGANIN A RFV, Italiano e viola cresciuti nelle difficoltà

Per parlare di Inter-Fiorentina, Radio FirenzeViola ha contattato Massimo Paganin, dirigente sportivo e doppio ex della sfida di sabato. Ecco le sue dichiarazioni: "Entrambe le squadre si giocano tanto in questo finale di stagione. La gara di sabato sarà complicata per l'Inter. La Fiorentina nelle ultime gare, dalla trasferta di Braga, è cambiata completamente. Non è una questione tecnica ma mentale. In questo momento è una squadra in grande salute.

Simone Inzaghi in discussione? Non posso negare che nove sconfitte in campionato siano troppe per l'Inter, poi la società farà le sue valutazioni anche al netto del percorso in Champions".

Su Italiano: "Penso stia crescendo molto anche per le situazioni difficili vissute quest'anno. Italiano ha superato a pieni voti tutte le difficoltà che gli si sono presentate. Quest'anno è stato forgiante per lui. Se le persone e gli allenatori si testano sotto pressione lui ne è uscito alla grante".