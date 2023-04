ORSI A RFV, Terracciano buon portiere, ma non ha riserve

FirenzeViola.it

Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni partendo dagli ultimi passaggi a vuoto della Fiorentina: "Forse erano un po’ stanchi. La Fiorentina approccia benissimo alle partite, ma quando sei in vantaggio devi mantenere il risultato, non puoi abbassare la guardia. È successo anche in Conference. In vista della semifinale contro la Cremonese l’errore da non fare è quello di sottovalutare la gara".

Su Terracciano: “È un buon portiere. Non ci dovrebbero essere contestazioni, perché stanno vivendo un bel momento adesso. Il portiere percepisce la sfiducia intorno e l’essere sempre sotto esame. Sul gol a Monza ha avuto due grandissime indecisioni, ma anche il compagno doveva dargli una mano. Purtroppo quando prendi questi gol è più accresciuta la colpa verso il portiere. Comunque Terracciano è un buon portiere, ma soprattutto non ha riserve”.

Su Cerofolini: “È l’allenatore che decide, non so se sia giusto o meno farlo giocare in campionato, per prepararlo un minimo ad eventuali chiamate future”.

Sulla Cremonese: “Gli avversari passati hanno aspettato tutti la Fiorentina ed è andata bene. La Cremonese non attaccherà la viola, perché se dovesse subire poi un gol, archivierebbe la semifinale. Aspetteranno l’occasione giusta per fare un gol. Non hanno una squadra per andare ad attaccare la Fiorentina”.

Tra Juve o Inter in un’eventuale finale chi sarebbe meglio da affrontare?

“In finale è difficile a prescindere, Inzaghi questo tipo di partite le sa giocare, Allegri pure. Da spettatore esterno mi intrigherebbe la finale contro Vlahovic e Chiesa”.