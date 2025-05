RFV Orrico: "La Fiorentina vende sempre i migliori, come si possono pretendere risultati così?"

vedi letture

L'ex allenatore Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole sul momento di crisi in casa Fiorentina: "Per tornare a essere competitiva questa squadra deve iniziare a tenere i giocatori migliori e non venderli. Oppure, andare a trovare calciatori semi-sconosciuti come ha fatto il Bologna. Poi lì ci ha messo del suo anche Vincenzo Italiano, che si è tolto qualche soddisfazione. La Fiorentina vende i giocatori migliori e poi pretende di fare risultato, ma i risultati li fanno i giocatori. Se la società si accontenta di fare dei campionati anonimi bene così, ma bisogna capire.

L'allenatore, Palladino, credo abbia qualità. I calciatori sì sembravano forti, ma poi vale quello che dice il campo. Ci vuole di meglio per cercare di vincere qualcosa. Il rendimento di Nicolò Fagioli? Ha buone qualità ma sul piano caratteriale e della grinta è molto carente, a me non convince come atteggiamento. Fa qualche bella giocata ma poi sparisce e va a periodi anche durante la stessa partita".

QUI IL PODCAST INTEGRALE