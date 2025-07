RFV Marco Vannini: "Viti, che qualità! Un mancino puro, vi spiego dove può giocare"

vedi letture

Marco Vannini, ex allenatore di Mattia Viti ai tempi delle giovanili Empoli e oggi tecnico del Tau Calcio Under 15, si è così espresso su di lui a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola: "Faccio i complimenti a Mattia per questo ennesimo traguardo raggiunto in carriera. Quando l'ho allenato nelle giovanili dell'Empoli, già allora si vedeva la qualità. E' un mancino puro, cosa che nel nostro calcio è rara. Ha sempre puntato sull'esplosione e penso che abbia tutte le carte in regola per potersi affermare nel nostro campionato. Ha anche una buona tecnica, sa ripartire dal basso".

Viti può operare da centrale di una difesa a tre?

"Nel percorso delle giovanili è stato provato anche come esterno di sinistra proprio per sviluppare certe competenze. A mio parere in una difesa a tre potrebbe ricoprire il ruolo di esterno di sinistra".

Che giudizio dà del mercato viola?

"Siamo all'inizio ma la Fiorentina, anche da addetto ai lavori, mi sembra si stia muovendo in maniera ottimale. Con idee belle chiare. L'arrivo sia di Viti ma anche dello stesso Fazzini è una gran cosa. Ricordo che Fazzini all'Empoli era già un ragazzino talentuoso anche se non lo allenai io direttamente. Sarà un giocatore anche in ottica Nazionale".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!