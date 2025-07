RFV Marcello Pizzimenti: "Lucchesi e Bianco pronti? Forse, ma credo che lo sia di più Fortini"

Il direttore sportivo, Marcello Pizzimenti, ha parlato di Fiorentina a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola: "Io credo che Pradè e Goretti si stiano muovendo benissimo investendo molto sui giovani, dei quali qualcuno arriverà anche in Nazionale. E' importante inserire anche giocatori d'esperienza internazionale per acquisire la pole position delle coppe. Questa ristrutturazione porterà a una grande Fiorentina, ne sono convinto".

Quanto è importante che sia stato scelto un allenatore d'esperienza come Pioli?

"Pioli ha dimostrato al Milan di essere un grandissimo tecnico perché ha portato i rossoneri a vincere lo Scudetto. I viola hanno fatto un grande acquisto, perché l'allenatore è basilare in qualsiasi categoria. Credo che la Fiorentina abbia avuto questa lungimiranza di prenderne uno di livello internazionale. E' stato un gran colpo".

Lei ha lavorato a lungo con Roberto Goretti. Come si sta muovendo alla Fiorentina?

"Lo dicono le conferme. Io non posso giudicare, sappiamo benissimo il ruolo di Roberto. Pradè è stato lungimirante a inserire uno dei dirigenti più talentuosi d'Italia. Ma non perché ci ho lavorato insieme, riconosco le sue qualità. Pradè e Goretti sono complementari".

Avendo avuto Lucchesi alla Reggiana, è pronto?

"Ci sono giocatori già strutturati che non sentono il peso del salto dalla primavera alla prima squadra e altri che hanno bisogno di un loro percorso. Lucchesi ha fatto due stagioni in prestito ma possono non bastare, mentre ritengo che sia pronto per la serie A Fortini. L'età non conta, contano altri parametri nel giudizio. Lucchesi con la giusta esperienza e con un altro percorso sarà sicuramente pronto per il futuro perché è un ragazzo intelligente che può crescere in questo modo. Una volta si diceva che servono una settantina di partite per un giovane per essere pronto, a meno che non siano predestinati, e sono di quest'avviso. Bianco? Anche per lui magari può essere necessaria un'altra stagione da titolare altrove. Per me loro e Di Stefano che a me piace tanto sono tutti giovani interessanti e dopo un loro percorso possono rientrare alla base".

