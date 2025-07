RFV Andrea Cioni: "Di Richard Rios mi lascia perplesso un aspetto, vi spiego"

L'ex osservatore della Fiorentina in Brasile Andrea Cioni ha parlato oggi a Radio FirenzeViola, durante "I tempi supplementari", dicendo la sua sulla situazione di Dodo: "Io credo che se la Fiorentina vuole crescere debba tenere Dodo. Ritengo sia uno dei migliori laterali destri in circolazione, sia in Italia che a livello europeo. Non è che si vince i campionati con i terzini, per carità, però è un grande giocatore. Se la Fiorentina deve perderlo, lo deve fare a cifre importanti per sostituirlo con un profilo di pari livello".

30 milioni non sono tanti?

"Il classico laterale destro non si giudica dai gol... Ce ne sono stati tanti forti, che però non segnavano granché. Nel calcio di oggi 30 milioni è il minimo che c'è da spendere per i giocatori forti. Altrimenti si va su profili di seconda o terza fascia. Secondo me Dodo entrerà presto nel giro della Nazionale".

Cosa pensa di Richard Rios?

"E' uno dei migliori centrocampisti che c'è nello scenario sudamericano. Un ottimo regista davanti alla difesa che imposta il gioco e lo rompe anche. Mi lascia perplesso il suo temperamento: non è continuo. Non garantisce prestazioni di alto livello continuativamente. Che altri club di alto livello non ci abbiano messo gli occhi mi dà da pensare".

