RFV L'ex Zauri: "Bernabé può diventare un play importante, con Fagioli ok"

L'ex difensore di Lazio e Fiorentina, ora allenatore del Campobasso, Luciano Zauri, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di attualità viola: "Ho trovato un gruppo di lavoro e una società in una regione in cui si respira passione per il Campobasso, perciò ci sono i presupposti per fare bene".

Passando alla Fiorentina, Bernabé può diventare un play: "Sicuramente, abbiamo visto che ormai i giocatori sono più dinamici, da trequartisti quelli di qualità vengono abbassati in fase di costruzione. L'importante è creargli intorno un reparto per costruire il gioco".

Alla coppia Bernabé-Fagioli manca qualcosa fisicamente? "La serie A è molto fisica ma Fagioli è un giocatore importante che si sta ricostruendo. Pioli non si basa sui sistemi di gioco perché tutti fanno tutti, imposterà un centrocampo di qualità e quantità".

Asllani senza Calhanoglu resterà all'Inter? "E' un giocatore importante e giocandoci contro in primavera lo conosco bene. Se fossi in Chivu me lo terrei stretto perché è molto bravo e deve ancora crescere".

