Orlando sui viola: "Se la società è Ferrari, mi faccio due risate"

Così l'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" sul potenziale addio di Niccolò Fortini: "Fortini è un giocatore fortissimo, mi farei delle domande se il Napoli, la Juve e la Roma lo vogliono. Sinceramente non mi interessa neanche il giudizio dell'allenatore, nel senso che non so se Vanoli resterà a fine anno. Fortini è un patrimonio della società e va difeso. Chiaro che se poi arriva un'offerta importante è un altro discorso, ma io lo difenderei".

Il rinnovo non arriva...

"Con tutto il rispetto, ma mi sembra di capire che il ragazzo prenda 100 mila euro... Siamo in Serie A, gioca in Under 21, come fai a dargli così poco a certi livelli? Poi per carità sono tanti soldi, ma la società qui molto male... Nel caso non gli vogliano rinnovare il contratto adeguatamente farebbe bene Fortini ad andare via".

Forse la società deve contenere i bilanci?

"Ma lo faccia con qualcun altro. Se la dirigenza è Ferrari, io mi faccio due risate. Se la dirigenza è Paratici, non credo che abbia tutta questa conoscenza su Fortini. Se invece lo conosce, c'è qualcosa che mi sfugge. Venderlo perché magari non sta giocando mi sembra veramente una follia".

