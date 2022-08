ORLANDO A RFV, Barak un ottimo colpo per i viola

Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola per analizzare la situazione generale del club gigliato. Ecco un estratto delle due condierazioni, la prima delle quali su Jonathan Ikoné: "Conosciamo Firenze com’è con i giocatori. Deve venirne fuori lui, con giocate e gol. Ieri non era semplice, con un Empoli tutto chiuso dietro. Ma l’ultimo guizzo gli manca sempre. Già dall’anno scorso. Non sta facendo quello che aspettavamo, proprio perché lo giudichiamo come talentuoso. Deve venirne fuori da solo. Essendo rapido poteva essere la sua partita, ma forse col fatto che non sta ingranando è un po’ demoralizzato".

Barak può essere l'innesto giusto?

"Assolutamente sì. Dopo Vahovic ci sono stati problemi in fase realizzativa. C'è stato Torreira, i gol dei centrocampisti son fondamentali. Barak ha queste qualità, farebbe fare il salto alla squadra. Darebbe più opzioni, con inserimenti come fa Bonaventura o Castrovilli. Ma è più continuo, l’anno scorso è andato in doppia cifra: ce l’ha proprio dentro, sono giocatori moderni che fanno bene entrambe le fasi".

