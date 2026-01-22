RFV Oliveira: "Rifiutato il doppio dell'ingaggio alla Samp. Avevo già detto sì ai viola"

Luis Oliveira, ex calciatore di Cagliari e Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso de' "I tempi supplementari" parlando della sua carriera, del Cagliari di Pisacane e di Piccoli: "Ho avuto la possibilità di partecipare alla Coppa Uefa, dove ho fatto 4 reti. Mi sono trovato bene in tutti i club in cui sono stato, in particolare il Cagliari è stato il mio primo amore. Quando la Fiorentina mi chiamò io diedi l'ok perché volevo giocare in Europa, poco dopo mi chiamò la Sampdoria, che mi propose il doppio dello stipendio che mi offrivano a Firenze, ma ho rifiutato perché avevo dato la mia parola alla Fiorentina".

Il tifoso è responsabile della situazione della Fiorentina?

"Nel mio caso prima di venire a Firenze sapevo che era una piazza particolare. Questo succede perché la gente a fame di vittoria e credo che la responsabilità più grande è dei calciatori che devono dimostrare di essere dallo loro parte".

Cosa pensa di questo Cagliari?

"Sinceramente, come ho ripetuto a tanti tifosi, ho sbagliato su Pisacane, perché era un allenatore inesperto e che tra allenare una squadra di Serie A e una squadra primavera c'è una grande differenza, ma ora mi mangio le mani perché è un allenatore che sta crescendo partita dopo partita".

Come ha vista l'acquisto di Roberto Piccoli da parte della Fiorentina?

"Io dissi che era un acquisto importante e dal mio punto di vista deve crescere tantissimo. Al Cagliari tutti i calciatori giocavano per lui, mentre a Firenze se non sei in forma ci sono altri giocatori e rimani in panchina. Se non sei forte mentalmente non riesci ad esprimere il tuo meglio. Credo che lui piano piano sta cercando di migliorare e portare avanti la Fiorentina con le sue reti".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola

