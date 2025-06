RFV Natali elogia Pioli: "Si è evoluto negli anni, per la Fiorentina sarebbe valore aggiunto"

L'ex difensore viola Cesare Natali è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante il "Viola Weekend" parlando così di Stefano Pioli, possibile prossimo allenatore della Fiorentina: "Il mister ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni. Ha un bello status anche a livello europeo, dopo la vittoria dello scudetto con il Milan. Si è evoluto molto negli anni, la Fiorentina ha bisogno di certezze. E Pioli in questo senso sarebbe un vero valore aggiunto. E' tra le migliori opzioni che la società viola può trovare. Io l'ho avuto tanti anni fa come allenatore, ha grande capacità di gestione dello spogliatoio. Riesce a prendere il massimo da ogni giocatore, è una delle sue migliori qualità. La sua squadra può giocare in tanti modi, non ha problemi a lanciare i giovani. La Fiorentina con Pioli farebbe un'ottima scelta".

La stagione dei viola? "Mi hanno stupito le dimissioni ma fino ad un certo punto, si era creato qualcosa di rotto. Ha perso con le piccole, e ha vinto con le big, non è una stagione da buttare via. Credo che le dimissioni di Palladino riguardino una questione ambientale o per frizioni interne. C'erano tante aspettative all'inizio, ci fu un filotto di partite vinte. Poi si sono persi tanti punti con squadre che sulla carta devi battere, e poi quei punti sono mancati. Io la vedevo come una candidata per giocarsi un posto in Champions, poi hanno perso troppo i punti. Però non condannerei il lavoro di Palladino".

Comuzzo? "E' un ottimo profilo, è esploso. E' un giocatore che ha fatto meglio in campionato che nelle partite di Conference. In una difesa a 3 lo vedrei bene braccetto e non centrale.

