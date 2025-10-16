"Nel nido della Rondine" torna in onda: la nuova stagione alle 19 su Radio FirenzeViola
FirenzeViola.it
Una nuova stagione, una nuova energia. La Rondinella è pronta a raccontarsi ancora — tra emozioni, storie e visioni che fanno volare alto.
Da giovedì 16 ottobre torna il programma ufficiale della Rondinella Marzocco: “Nel Nido della Rondine”, condotto da Claudio Maggiorelli, in diretta su Radio Firenze Viola e Canale 92 del Digitale Terrestre, oltre che su YouTube Rondinella TV. Un format rinnovato: 1 ora di diretta, due blocchi, un solo obiettivo — raccontare la passione biancorossa. Nella prima puntata parleremo di tutto quello che sta accadendo in casa Rondinella. Ospiti: Daniele Rossi e Stefano Zoi
Giovedì 16 ottobre – ore 19:00
Radio Firenze Viola / Canale 92 DTT / YouTube Rondinella TV
