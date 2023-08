NAPPI A RFV, Occhio a Gudmundsson. In difesa...

FirenzeViola.it

Marco Nappi a Radio FirenzeViola

Marco Nappi, soprannominato "Nippo", ex Fiorentina e Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, durante la trasmissione "Firenze in campo".

Cosa ne pensa di questo esordio di Fiorentina e Genoa?

"La Fiorentina è reduce da una buona annata, anche se è mancata la zampata vincente. Italiano ha lavorato bene e i nuovi dovranno adattarsi al nuovo sistema. Sarà una partita difficile per i Viola. Sono arrivati giocatori importanti come Retegui e poi c'è Gudmundsson, un giocatore che la Fiorentina dovrà tenere d'occhio, fa bene entrambe le fasi. Inoltre lo stadio sarà pieno, anche nelle amichevoli la curva era carica".

Beltran potrà essere il Retegui della Fiorentina?

"E' ciò che mancava alla Fiorentina, anche se ancora è da vedere. Ha tutte le qualità per fare l'attaccante centrale e portare a termine la mole di gioco che crea la squadra di Italiano. Credo possa essere un acquisto azzeccato, alla Viola mancava un giocatore alla Batistuta".

Manca qualcosa in difesa?

"Italiano sa cosa manca e cosa serve. Il mister fa giocare la squadra in modo offensivo, stanno tutti alti, e la Fiorentina ha perso partite perché mancava chi aveva la velocità per riprendere le ripartenze avversarie. Da quello che ho visto, la società ha voglia di prendere giocatori importanti per ripetersi e magari ottenere un risultato importante che lo scorso anno non è arrivato. La piazza se lo merita e la società sta lavorando bene. La Fiorentina può rientrare tra le più grandi".

Non snobba la Conference?

"Assolutamente no, ci deve essere voglia di giocare, mica è una fatica".

Cosa ha in mente per il futuro?

"Dopo due bellissimi anni all'Arzachena, adesso non ho avuto nessuna richiesta nonostante abbia centrato i playoff. Vorrei tornare di nuovo in Cina, sto preparando i documenti. Insegnerò calcio".