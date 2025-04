RFV Minotti: "Il Celje è una squadra molto offensiva, occhio a Seslar e Kvesic sulla trequarti"

Lorenzo Minotti, ex calciatore e attuale opinionista per SkySport è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "Palladino stasera farà ruotare molto i calciatori, i sostituti magari saranno calciatori che dovranno adattarsi anche al ruolo, la formazione dovrà essere equilibrata anche perché loro sulle corsie laterali spingono molto, Folorunsho e Moreno dall'inizio sarebbe rischioso e rischieremmo di andare in difficoltà, preferirei giocasse ancora Dodò".

Il Celje è una squadra che tiene molto palla, questa cosa potrebbe avvantaggiare la Fiorentina essendo una squadra molto brava ad aspettare e ripartire? "Gli sloveni sono inferiori ma non dobbiamo essere superficiali, loro sanno giocare solo così e hanno una rosa corta composta da 13/14 giocatori, i restanti non sono al livello della competizione. Questa squadra non sa difendere, hanno centrali molto lenti. Gli sloveni sono molto bravi a proporre un calcio molto offensivo, 103 gol fatti in 49 partite, i viola però hanno le qualità per ripartire e attaccare la profondità, gli sloveni hanno preso molti gol in contropiede da calciatori che partivano dalla propria metà campo e si facevano tutto il campo senza trovarsi nessuno davanti. Occhio ai loro trequartisti soprattutto a Seslar che ha già messo a referto 15 assist in questa stagione e occhio a Kvesic sempre sulla trequarti ".