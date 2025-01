RFV Massimo Orlando diretto: "Non si può ricavare di più da Comuzzo"

vedi letture

L'ex calciatore viola Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro", parlando così della situazione Comuzzo: "La mia posizione è che la società non pensa che si possa ricavare di più da Comuzzo, è molto chiaro...esattamente come successo per Kayode. Non credo che nel futuro questa operazione possa raddoppiare, e quindi a queste cifre è quindi una cosa giusta. Il fatto che poi dispiaccia è un altro discorso".

La Fiorentina ha adocchiato Fagioli, in che posizione lo vedi?

"Se la società riesce a portarlo a casa prende un gran centrocampista che ovviamente ha finito con la Juve...ha anche trovato un allenatore che non lo vede, ma rimesso in un progetto potrebbe rinascere come Kean. non è stato convocato a caso in nazionale: ha forza, tecnica e inserimento e con Adli leggermente più basso e le due mezz'ale che spingono, con fagioli e Folorunsho si ha una squadra perfetta...anche fagioli può spingere molto".

Su Zaniolo invece?

"Se l'Atalanta lo molla così allora qualche dubbio ce l'ho...se poi deve essere il sostituto di Colpani ti dico di sì, però non può sostituire Gudmundsson o Beltran. Se dovesse arrivare credo che Colpani non vedrà più il campo".

Si torna a 3 dietro?

"Il mercato ci sta dimostrando questo..proprio per questo non so a cosa possa servire Zaniolo, perché Beltran sta bene e Gudmundsson si deve riprendere. Però devo dire che tutto sommato mi sta piacendo come si sta muovendo la società".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA