Mareggini su Terracciano: "Il primo quarto d'ora sarà difficile. Ecco cosa gli direi"

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, su Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" si è espresso così sulla titolarità stasera in Conference di Pietro Terracciano, che tornerà a difendere i pali della Fiorentina contro il Panathinaikos, a tre mesi dall'ultima volta: "Da ex portiere vi dico che avrà bisogno di un quarto d'ora di ambientamento stasera. Uno che non gioca da tre mesi deve ragionare bene sulle scelte che vorrà fare ma lo farà sicuaremente. Se io fossi in Palladino gli direi questo, di non strafare. Terracciano è comunque un portiere affidabile. Gli anni scorsi giocava spesso sia in campionato che in coppa. Stasera sarà comunque più fresco, atleticamente e mentalmente perché ve lo posso assicurare, le partite vissute da portiere stancano tanto. Penso poi che la difesa a tre, il nuovo assetto voluto da Palladino, aiuti in generale tutta la squadra e quindi anche il portiere, c'è più copertura.

Sull'alternanza in porta dico solo che io vengo da un altro calcio, quando c'era un primo e un secondo portiere, le gerarchie erano chiare. Io con Trapattoni ad esempio giocai solo una partita, ma doveva succedere un "terremoto", per dire. Fu squalificato Toldo per somma di ammonizioni e giocai contro il Bari. Feci anche delle buone cose, anche se mi ricordo che all'inizio ero in difficoltà".