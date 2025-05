RFV Sauro Fattori sulla Conference: "Farei sempre le coppe. Con la finale non ci sarebbero state contestazioni"

L'ex calciatore della Fiorentina e opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori è intervenuto ai nostri microfoni durante la trasmissione "Garrisca al Vento" per analizzare il momento del club gigliato tra il successo contro il Bologna, la possibilità di tornare in Conference League e la contestazione della Curva Ferrovia verso Palladino e Pradè. Queste le sue parole a partire dalla possibilità di fare per la quarta stagione di fila la Conference league: "Preferisco sempre fare le coppe. E' il viatico più facile. Se eravamo a fare la finale contro il Chelsea eravamo contenti. Il Betis è stato meglio di noi. Con la finale non ci sarebbero state le contestazioni. Sono anche soldi che entrano alla società".

Giusta la contestazionedella curva nei confronti di Palladino e Pradè?

"Non do ne ragione ne torto. venivamo dalla delusione di Venezia. Perdere con il Betis era digeribile, si è sommata poi la trasferta contro i lagunari. A Venezia ci è mancata un po' di motivazione e ci sono stati degli errori nella formazione iniziale. Ci sono un pochino di incomprensioni tra Palladino e Pradè quindi non andavano contestati insieme. O stai da una parte o dall'altra. Secondo me la gestione di Palladino e Pradè, che sono stati contrastanti per un certo periodo, non va bene. Guardando anche agli anni passati le finali di Conference League hanno mascherato un rendimento non esaltante in campionato. E' vero che ci aspettavamo di più quest'anno. 10 punti in queste ultime sei gare sono pochi per la Fiorentina".

