RFV Marco Masini: "Partita con il Pisa difficilissima, la Fiorentina deve ancora imparare certi automatismi"

Il cantante e grande tifoso della Fiorentina, Marco Masini, è intervenuto al programma "Extra Viola" su Radio FirenzeViola e Rtv38 per parlare del derby di domani "Il ricordo che ne ho è un ricordo amaro, con lo 0-1 in Coppa Italia, era la Florentia Viola il cui percorso però si concluse con il ritorno in A, quindi ricordi brutti e belli si legano. Il Pisa sta facendo un buon campionato, è squadra organizzata bene da Gilardino anche se gli obiettivi sono diversi. Ma è una partita difficile perché non si gioca da anni e quindi il Pisa l'aspetta alla grande e vuole restare in A mentre la Fiorentina ora è in grande difficoltà.

Può essere una gara difficilissima per entrambe. La Fiorentina deve imparare certi automatismi e schemi ancora, che a volte si giocano a memoria, quando arriverà a regime tutto sarà più facile"