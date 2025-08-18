RFV Malotti: "Sarà una Serie A particolare. Con un paio di colpi la Fiorentina può sfruttare un'occasionissima"

vedi letture

Roberto Malotti, tecnico esperto ex Grosseto, è intervenuto su Radio FirenzeViola per dire la sua sul mercato della Fiorentina: "A questa squadra manca qualcosa in mezzo al campo. Lorenzo Pellegrini potrebbe essere un profilo giusto per far fare il salto di qualità alla Fiorentina.

In generale, questa è un'annata particolare. Mancano certezze a tante squadre. La Fiorentina mi sembra al di sotto rispetto ad alcune società, Napoli, Inter e Roma hanno qualcosa in più secondo me. L'Atalanta poi ha perso tanto, la guida tecnica (Juric, ndr) è peggiore rispetto agli ultimi anni di Gasperini. Il Bologna non mi fa impazzire ma tutti gli anni Sartori tira fuori un coniglio dal cilindro. Posso dire che mi piace di più la Fiorentina che il Bologna ecco. Visto che anche il Milan lo vedo incompleto e la Juventus ha tanti punti interrogativi, con qualcosa in più sul mercato la Fiorentina può far molto bene.

Lucas Beltran? Se i giocatori si sentono fuori dal progetto non riescono a esprimersi al meglio. Beltran non è un giocatore che può cambiare le sorti di una squadra. Farebbe bene per lui e per la Fiorentina a trovare una sistemazione presto".