RFV L'ex Piero Ducci: "Palladino deve fare meglio rispetto alle spese della società"

Il dirigente sportivo, ex viola nel primo anno dell'era Commisso, Piero Ducci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento": "Per valutare bene la stagione della Fiorentina bisognerebbe conoscere quelle che erano le reali aspettative della proprietà. Italiano ha dimostrato di essere un allenatore affidabile anche in un’altra piazza, il suo valore dovremmo rivederlo un po’ tutti. Sui viola mi viene da pensare. La Lazio ha una rosa inferiore alla Fiorentina, che tolte le prime quattro è probabilmente la rosa più appetibile".

Cosa pensa di Palladino?

"Lui ha fatto molto bene a Monza, ma aveva anche un parco giocatori discretamente valido. Ha dimostrato di essere un buon allenatore, ma rimango dell’avviso che sui risultati sia Palladino che la squadra debbano fare di più rispetto a quello che Commisso investe".

La Fiorentina può ancora qualificarsi in Europa.

"Italiano in un anno ha vinto la Coppa Italia e non è che il Bologna investe molto di più della Fiorentina. C’è qualcosa che non mi torna sul piano del punteggio finale e dei valori assoluti. Poi per carità, far peggio è un attimo e probabilmente la dirigenza ha valutato i pro e i contro".

Sarri può essere un nome per il futuro?

"Appartiene a un tipo di calcio in cui deve essere creato un impianto fatto apposta per lui. Dopodiché è uno dei più bravi. Però io ragiono in maniera previdente: bisogna valutare sempre società, allenatore e giocatori. In questa sequenza. Il successo di Gasperini e Italiano non nascono da lontano… Ci sono delle società di un certo tipo".

