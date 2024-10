MAIELLARO A RFV, Colpani, che classe. Kean garanzia

FirenzeViola.it

Pietro Maiellaro, ex fantasista viola protagonista a Firenze a inizio anni '90, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio" e ha parlato del momento dei viola, alla luce del roboante successo per 6-0 di Lecce: "La Fiorentina è caparbia, non molla mai. Finalmente si sta venendo la sua personalità. A me piace molto come gioca, perché non perde mai la calma anche quando viene messa in difficoltà".

Metterebbe in panchina Kean giovedì in Conference per averlo al top con la Roma?

"Kean deve giocare sempre, quando sta bene: ha dei mezzi importanti ed è ancora giovane. Siamo solo agli inizi della stagione, non a marzo. Non credo che ci siano i problemi di gestione: giochi sia col San Gallo che con la Roma".

Prendendo Colpani al posto di Zaniolo, alla fine l'affare lo ha fatto la Fiorentina?

"Se valutiamo la questione sul piano tecnico, io credo che Zaniolo potesse diventare un giocatore in grado di fare la storia del calcio italiano poi per le problematiche che ha avuto ha perso il suo potenziale. Spero che si possa riprendere, però. Colpani è un ragazzo che Palladino conosceva bene: ha una qualità non da tutti e lo ha dimostrato sia a Monza che a Firenze. La Fiorentina si è assicurata un grande giocatore".

Che dice della doppietta a Lecce del "Flaco"?

"Come diceva il saggio: basta far gol… poi ogni giocatore è diverso: lui obiettivamente ha fatto due gol eccezionali, ma come dicevo la qualità l'ha sempre avuta. Spero possa aver risolto la sua "crisi" con questa doppietta. Forse doveva pagare ancora lo scotto del cambio di squadra e a Lecce si è rimesso in carreggiata".