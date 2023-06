MADDALONI A RFV, Lavoro di Italiano stratosferico

FirenzeViola.it

L'allenatore, Massimiliano Maddaloni, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, in merito alla situazione attuale in casa viola. Queste le sue dichiarazioni: "Il Cina il progetto era quello che una nazione così grande e importante doveva avere un calcio ad alto livello, in Arabia Saudita, invece, vogliono investire nel calcio chiamando personaggi importanti a livello di nome, così da arrivare pronti al Mondiale del 2030. Il mondo arabo sembra un mondo chiuso e per questo vogliono investire per cercare di aprirsi".

Italiano? "Io ripartirei dalla frase di Guardiola, ovvero che le finali sono un terno al lotto. Vincenzo ha fatto un lavoro stratosferico, in Italia tra i giovani tecnici, secondo me, è uno dei più bravi. Ora, però, la Fiorentina deve puntare a diventare una delle migliori quattro squadre in Serie A. L'esperienza porta a migliorarsi e in questi anni Italiano ha fatto il percorso che merita di fare. Questa stagione appena conclusa servirà molto all'allenatore della Fiorentina per migliorarsi".