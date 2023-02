MADDALONI A RFV, In Italia hanno contromisure per i viola

Massimiliano Maddaloni è intervenuto a Dodicesimo Uomo: "La Fiorentina lo scorso anno ha fatto un'ottima stagione e Italiano si è dimostrato un ottimo allenatore ma siamo in Italia dove si studiano le situazioni e le contromisure e per questo dunque quest'anno, oltre che per gli infortuni e situazioni di mercato di giocatori che volevano andare via, Italiano sta facendo più fatica in campionato. All'estero dimostra invece di essere una squadra di valore.

Sostituiti bene i tre pezzi di valore ceduti? "E' vero che davanti Jovic e Cabral non stanno rendendo anche per il passato che hanno, mentre la cessione di Torreira ha aperto le porte ad Amrabat che è un centrale di grande livello e lo ha dimostrato anche ai Mondiali. Quindi non vedo che sia indebolita dalle cessioni ma in avanti uno che risolva le situazioni con le sue giocate forse manca".

Il primo anno di Vlahovic come lo giudica? "Non vedo il Vlahovic della Fiorentina alla Juventus e questo mi fa pensare che quela situazione tattica viola era perfetta per le sue caratteristiche. Poi è condizionato dagli infortuni avuti e dunque per questi due motivi non si è ancora espresso al massimo delle sue potenzialità. Colpa anche del gioco di Allegri? E' limitativo criticare un allenatore che ha fatto tanto negli ultimi anni. Io credo più che sia il contrario cioè che il gioco di Prandelli prima e Italiano dopo esaltavano le caratteristiche di Vlahovic ma non vuol dire che Allegri non lo faccia".

Le seconde squadre servirebbero? Guardando in Europa, tutti i campionati più importanti hanno le seconde squadre. Ma io direi che gente di 20 anni non deve fare ancora la Primavera, abbasserei l'età e cercherei magari di fare le seconde squadre ma bisognerebbe agevolare le società a farle. Per quel che so iscrivere una seconda squadra alla Lega Pro costa un milione e non sono pochi. Servirebbero leggi che mettano le società di avere una trafila che preveda appunto una Primavera con giocatori più giovani e poi una seconda squadra".

Mourinho però mette dentro tanti giovani, serve coraggio e spalle larghe? La figura dell'allenatore in Italia viene messa in discussione dopo due partite perse, vedi Pioli o altri. In Italia non c'è la cultura per aspettare, i giovani vanno aspettati e fatti giocare e sbagliare per crescere. Mourinho ha le spalle larghe. All'estero non è così, basta vedere in Francia, se un giovane sbaglia non c'è l'assillo dell'errore.

Cos'è importante per un settore giovanile, vincere trofei? Il concetto principale del settore giovanile non è vincere trofei ma produrre giocatori per le prime squadre, aver fatto plusvalenze con Vlahovic o Chiesa è la vittoria più importante. A che serve vincere un trofeo se poi non ho portato un giocatore in prima squadra? All'estero conta più portare giovani in prima squadra. Chi non lo fa fatica"