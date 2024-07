M. ORLANDO A RFV, Pongracic molto simile a Milenkovic

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" delle tematiche più attuali in casa viola: "Il mercato è complesso per tutti, bisogna trovare la trattativa giusta ai compromessi migliori. Serve pazientare perché la squadra alla fine verrà fatta, pensando che comunque replicare quanto fatto negli ultimi tre anni non sarà facile".

Palladino ha il compito di replicare un triennio importante.

"E' difficile, però dev'essere uno stimolo per l'allenatore. La Conference sarà importantissima come vetrina internazionale, anche se tutti noi avremmo preferito l'Europa League. La Fiorentina però è cresciuta negli ultimi due anni. Io mi auguro solo che la squadra venga costruita adeguatamente"

Che dire sull'addio di Milenkovic e l'arrivo di Pongracic?

"Milenkovic mi è sempre piaciuto anche se negli ultimi anni è stato esposto a un modo di giocare che non gli appartiene. Verrà rimpiazzato da un giocatore abbastanza simile. Palladino farà venire un po' di mal di pancia ai tifosi, predilige la costruzione dal basso. Spero sia meno maniacale rispetto al tecnico precedente in questa sua caratteristica. Tornando alla domanda iniziale lo vedo come uno scambio alla pari".

