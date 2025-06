Vittorio Tosto: "La Viola ha già aperto un ciclo, ora serve un tecnico duraturo"

Vittorio Tosto, ex Fiorentina, ha parlato a "Viola amore mio", in onda su Radio FirenzeViola, del nuovo allenatore che deve arrivare a Firenze: "Serve un allenatore forte, completo, caratterialmente acceso per la piazza di Firenze. Un tecnico che trasformi tutto questo nei risultati. Bisogna dare una svolta e aprire un ciclo che possa durare anni: sarebbe perfetto trovare il Gasperini della situazione, che tu possa tenere per una decina d'anni".

La Fiorentina è in grado di poter aprire un ciclo?

"Lo ha già aperto e lo sta proseguendo".

Però deve ripartire da zero con un altro allenatore...

"No, non riparte da zero. Ma da un sesto posto, 65 punti in classifica, con una piazza in continua crescita. Partire da zero vuol dire aver fatto una stagione disastrosa, non avere tanti giocatori di proprietà e non aver incrementato il proprio cammino".

Ma lei si aspettava di più, no?

"Io avevo detto che la Fiorentina sarebbe arrivata tra il quarto e il sesto posto, arrivando sopra Bologna e Lazio. E' successo questo".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!