RFV L'Agente di Bove ringrazia Commisso: "Dopo il malore sempre stato vicino"

Diego Tavano, procuratore e agente di Edoardo Bove, ha parlato a Radio FirenzeViola per ricordare la figura di Rocco Commisso: "Faccio le condoglianze a tutta la città di Firenze, perchè Commisso è stato il presidente di tutti. Gli investimenti fatti sono stati importanti e non casuali. Lascia in eredità una strutta incredibile come quella del Viola Park ma anche tanti soldi spesi e mercati fatti con tanto sacrificio. E' un presidente che rimarrà sempre nella storia della Fiorentina. E' chiaro che questo è un anno particolare e ci ha rimesso un po' anche lui. Però è innegabile che i sacrifici e gli investimenti sono stati importanti".

Da agente di Bove, l'evento del malore è quello che vi legherà di più all'era Commisso

"La gestione della Fiorentina della scorsa stagione nei nostri confronti è stata incredibilmente postiva. Dopo l'evento non ci siamo mai sentiti soli. Tutto partiva dal presidente che ha dato ampie disponibilità a qualsiasi intervento per aiutare Edoardo (Bove, ndr). Lo ha voluto a Firenze fino alla fine della stagione, è stato pagato fino alla fine della stagione, quando poteva tranquillamente interrompere il prestito invece l'ha voluto ancora con sè. Era diventato il simbolo di quella squadra, una squadra che faceva bene, che lottava, che giocava a livelli altissimi. Il Presidente ha voluto tutto questo e per questo Edoardo l'ha ricordato, perchè si è sentito a casa. Nonostante fosse un presidente grande dal punto di vista economico, era sempre vicino alla squadra e Bove questo lo ha percpeito. Per questo Commisso resterà nei ricordi di chi è stato aiutato come Edoardo".

