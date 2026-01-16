RFV Kaminski (Jagiellonia): "Contenti di aver pescato la Fiorentina, per noi evento dell'anno"

Il responsabile della comunicazione dello Jagiellonia, club polacco con cui la Fiorentina a febbraio giocherà i playoff per accedere agli ottavi di Conference, Emil Kaminski, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare della sfida.

Come avete appreso il sorteggio?

"Il mio dirigente presente a Nyon aveva detto di preferire la Fiorentina perché è una squadra famosa e sarà dunque una festa di calcio. E contro una grande squadra il Jagiellonia può mostrare la sua qualità".

La squadra va bene nel campionato polacco?

"Sono sicuro che questa gara per la nostra squadra sarà la gara della vita. Per alcuni che hanno oltre 30 anni questa gara è ancora più importante, peccato che alcuni saranno assenti. Ma per noi sarà l'opportunità per dimostrare il nostro valore e mostrare la città, la squadra e tutto il resto".

Come si arriva?

"Si atterra in aereo a Varsavia poi ci sono più collegamenti, con treni, pullman e auto che sopperiscono dunque alla mancanza di aeroporto".

Come viene vista la Fiorentina?

"Sappiamo che era in crisi ma gli ultimi risultati mostrano che è in crescita, passo dopo passo. Inoltre è sempre la Fiorentina ed ha grandi giocatori. Per noi sarà l'evento dell'evento. Lo stadio contiene 22.500 spettatori".

Avete già incontrato lo Strasburgo che potrebbe incrociare la vincente agli ottavi, che squadra è?

"E' una squadra fortissima con giocatori di altissima qualità, ma lo è anche l'altra squadra che può qualificarsi e che gioca nella nostra lega. Ma ha un nuovo allenatore ma di sicuro ha molta qualità".

