JEDA A RFV, Mercato? Avrei rinforzato difesa e centrocampo

L'ex attaccante brasiliano Jeda è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola spendendo qualche parola sui centravanti della Fiorentina e sugli obiettivi stagionali della società gigliata. Queste le sue dichiarazioni: “A me Nzola e Beltran piacciono sia come giocatori che come profili. Giocare nella Fiorentina implica grandi responsabilità e sostituire Cabral non è semplice. A me comunque convincono, la Fiorentina ha un modo di giocare che potrà permettere agli attaccanti di segnare. La piazza è importante, entrare in uno stadio come quello di Firenze suscita grandi emozioni”.

Sul modo di giocare: “Nzola conosce già il calcio italiano, può aiutare tanto. In questo momento la squadra non sta girando benissimo, però penso sia una cosa temporanea. Col lavoro sistemeranno sicuramente questi problemi”.

Sul mercato della Fiorentina: “Vedendo la rosa, qualcuno a centrocampo e in difesa lo avrei acquistato. In attacco hanno preso degli ottimi giocatori, però gli altri reparti li avrei rinforzati un po’ di più”.

Sugli obiettivi stagionali: “La Fiorentina può lottare per un posto in Europa. In Champions ovviamente ci sono le solite, però per l'Europa League o la Conference se la può giocare. Non sarà facile perché le altre squadre sono cresciute, è difficile fare pronostici a questo punto della stagione. Credo molto nella Fiorentina, può portare qualcosa di importante a Firenze”.