Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Viola, con la Juve serve ancora un De Gea da 9"
Così Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola: "E' stata lunga la marcia di avvicinamento a Fiorentina-Juventus. In queste due settimane, questa rubrica ha trattato molti temi parlando di molti giocatori. Ne manca uno, di quelli chiave, all'appello. Ed è De Gea. Lo trovo ridicolo metterlo nella lista di quelli che finora sono stati mediocri.
Ha fatto degli errori, è vero, ma ha anche regalato quei pochi punti. Non è riuscito a trascinare la squadra come in passato ma ha avuto dei guizzi da vero fenomeno. Ci aveva abituato ad un De Gea da 9 e non ci piace quello da 6. Contro la Juve, ci servirebbe quel livello da 9".
