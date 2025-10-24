Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Fagioli, segnali di rinascita: ora in campo col Bologna"
Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, in onda durante la trasmissione "Buongiorno Firenze", Luca Calamai si è espresso così riguardo alla vittoria di ieri sera e alla prestazione di Nicolò Fagioli: "Vorrei fare una riflessione su Fagioli, che finora è stato un problema. Ieri ha lasciato intravedere qualcosa di diverso.
A San Siro è andato benino, ieri molto bene. Ora me lo aspetto ancora titolare e protagonista con il Bologna, perché se dovesse andare bene anche domenica, allora potremmo dire di aver ritrovato una delle pedine fondamentali di questa Fiorentina".
La squadra è con Pioli. Ndour titolare in campionato. Dzeko invoca giustamente le due punte. Ora Kean per battere il Bologna. Anche senza la Fiesole nuova il Centenario può diventare un momento magicodi Luca Calamai
