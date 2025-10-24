Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Fagioli, segnali di rinascita: ora in campo col Bologna"

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, in onda durante la trasmissione "Buongiorno Firenze", Luca Calamai si è espresso così riguardo alla vittoria di ieri sera e alla prestazione di Nicolò Fagioli: "Vorrei fare una riflessione su Fagioli, che finora è stato un problema. Ieri ha lasciato intravedere qualcosa di diverso.

A San Siro è andato benino, ieri molto bene. Ora me lo aspetto ancora titolare e protagonista con il Bologna, perché se dovesse andare bene anche domenica, allora potremmo dire di aver ritrovato una delle pedine fondamentali di questa Fiorentina".