RFV Il ds Collauto: "Zaniolo può consacrarsi in viola ma deve sbrigarsi. Firenze aiuterà Fagioli"

In vista della partita di domenica tra Fiorentina e Como e per parlare anche del calciomercato concluso a inizio di febbraio, nel corso della trasmissione "Chi si compra?" in onda su Radio FirenzeViola, è intervenuto l'ex calciatore del Como ora direttore sportivo, Mattia Collauto. Ecco le sue dichiarazioni che ripartono da una valutazione sui lariani: "Il Como ora ha una proprietà importante. Servirà un po' di pazienza perché hanno in testa determinate cose per poi si devono incontrare con le esigenze della squadra che deve mantenere la categoria. Non è una cosa scontata né da sottovalutare. Non so se sono presuntuosi, sono convinti di quello che stanno facendo e portano avanti coerentemente la propria idea. E' chiaro che però ti devi confrontare con una posizione di classifica che non è delle migliori e in un periodo del campionato dove conta fare punti per mettersi al sicuro e loro al sicuro non sono. Devono far collimare le idee dell'allenatore con le esigenze della squadra e della classifica. Il risultato è determinante anche per il progetto del club".

Gudmundsson e Zaniolo possono giocare insieme?

"Dipende da tanti fattori. Ma quando si tratta di giocatori di qualità non chiuderei mai la porta. Starà alla bravura dell'allenatore cercare una soluzione per farli coesistere. Hanno qualità importanti e diverse tra loro, in determinate situazioni penso che possano coesistere".

Questo mercato ha avvicinato la Fiorentina ai suoi obiettivi e c'è un acquisto che l'ha intrigata più degli altri?

"Sicuramente la Fiorentina ha operato in maniera importante sul mercato. Il campo dirà se le cose sono state fatte bene o male, è l'unico giudice. Bisognerà attendere la fine della stagione per i giudizi definitivi. Zaniolo è un giocatore che intriga sempre. Fino ad oggi non ha trovato la continuità che potrebbe portarlo al salto di qualità definitivo. Fino ad oggi ci ha ingannato, perché ha dimostrato a tratti di avere qualità da altissimo livello, ma fino ad ora non ha trovato la giusta continuità. Adesso inizia ad essere grandicello e ci si attende il salto di qualità definitivo. Sarei molto paziente sui giocatori di qualità come lui, darei un ulteriore possibilità a Zaniolo anche se deve sbrigarsi a trovare l'equilibrio che dimostrerebbero definitivamente le sue qualità, quello che lo porterebbe alla consacrazione, anche per il bene della Fiorentina".

Cosa ne pensa di Fagioli?

"È un giocatore che ha qualità importanti ma non so se è un crack. Alza il livello del centrocampo della Fiorentina, però deve dimostrare le sue qualità. Avere qualità e dimostrare sul campo, ce ne passa. Il suo problema extra campo non è certo stato di natura tecnica, quindi credo che debba trovare una serenità interiore per potersi esprimere in un certo modo. L'ambiente di Firenze lo può aiutare. E' una squadra la Fiorentina che sta dando entusiasmo al di là del periodo difficile che ha attraversato. Avrà tutte le condizioni per alzare il proprio livello e per diventare un giocatore importante. In conclusione però, non so se è realmente un crack".



