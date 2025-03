RFV Il collaboratore di Vieira, Eckert: "Vi spiego i criteri per scegliere un allenatore"

Il tecnico Tonda Eckert, collaboratore di Patrick Vieira al Genoa, è intervenuto a Radio Firenzeviola, durante la trasmissione "Scanner" a cura di Giulio Dini, per parlare di come si sceglie un tenico, tema sul quale ha fatto anche la tesi del corso da allenatore.

"Il calcio si sta sviluppando, come le strutture all'interno con più persone coinvolte ed ho voluto approfondire il discorso nella mia tesi. Come gli sport americani? C'è sempre stato un mercato dei giocatori ed ora si sta sviluppando anche quello degli allenatori. Il City Group inglese ad esempio fa il monitoraggio degli allenatori, per dare indici con dati chiari sul processo che stanno facendo".

I criteri di scelta? "Si inizia a guardare un allenatore dal curriculum che spiega la lingua e le esperienze e poi si approfondisce, per capire quello adatto ad una società, una situazione e un ambiente"

Il profilo tattico non è il primo criterio? "Ci sono società che vivono di un certo ambiente e che va oltre la tattica. Come Liverpool e Brighton che hanno avuto l'identità del club e le emozioni del calcio e uno stile di gioco tecnico-tattico. Il carattere? Anche. Perché l'allenatore è quello che parla di più e si va a vedere come parla e cosa dice, se può avere il sostegno dell'ambiente".

Il Liverpol come ha scelto Slot? "Con il Liverpool si parla di un processo già iniziato con Klopp, che è arrivato da un periodo difficile attraversato a Dortmund ma il club ha guardato oltre. Così con Slot, quando il club ha avuto più tempo per identificare il tecnico che sapesse pressare altro che trasmetta emozioni e che sappia lavorare in una piazza alta. Individuati alcuni nomi poi si fanno dei colloqui e si sceglie il più adatto, che mantenga la forma dei giocatori ed infatti ha pochi infortuni e che riesca a fare bene trasmettendo emozioni".

Oltre 50 licenziamenti in Germania, quindi come in Italia si cambia tanto? "La tendenza va in questa direzione che per un allenatore il valore è il tempo, ma le tempistiche diventano sempre più corte".