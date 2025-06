RFV Il CNB di Calamai: "Pradè, ora le cessioni: il ds sia bravo come per gli acquisti"

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, si è soffermato sul capitolo cessioni: "Ieri ho speso parole di elogio per Daniele Pradè dopo gli acquisti fatti. Oggi c’è un’altra grande riflessione su di lui, cioè la necessità di fare delle cessioni. Ma non parlo dei grandi giocatori della Fiorentina, parlo di quella squadra che non ha più motivo di stare a Firenze.

Pradè deve essere altrettanto bravo a riuscire a monetizzare il più possibile quei giocatori che non sono facili da piazzare. Ma l’abilità di un direttore sportivo è anche questa: risparmiare su Gudmundsson e magari guadagnare dei soldi su Ikoné. Vediamo quanti soldi il dirigente viola riuscirà a incassare dai quasi invendibili, ma non invendibili".