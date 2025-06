Fiorentina, dal 4 luglio via alle informazioni sulla campagna abbonamenti

vedi letture

Il prossimo 4 luglio saranno comunicati prezzi, tempistiche e fasi di vendita della Campagna Abbonamenti 25/26 della Fiorentina.

Per arrivare pronti all’apertura, invitiamo tutti i tifosi a verificare sin da ora la validità della propria InViola Premium Card: In caso di tessera scaduta o prossima alla scadenza, è necessario rinnovarla.

Ricordiamo che è necessario essere registrati a MyFiorentina.

Novità sulla disponibilità dei posti:

Per questa stagione, tornano disponibili – in numero limitato – alcuni posti nei settori che per la scorsa campagna abbonamenti non erano acquistabili a causa delle aree di cantiere non ancora definitive.

I settori coinvolti sono:

Maratona Centrale (MAC)

Parterre Maratona Coperto (PMC3)

Parterre Maratona Scoperto (PM3)

Maratona Laterale (MAL02)

I tifosi che nella stagione 2023/24 erano abbonati in uno di questi settori, interessati a sottoscrivere un abbonamento per la stagione 2025/26, possono già da oggi e fino a martedì 8 luglio.