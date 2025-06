RFV Il CNB di Calamai: "Personalità ed empatia, Dodo va tenuto: sarebbe un colpo"

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato così di Dodo e della necessità per la Fiorentina di provare trattenerlo in viola: "Oggi dedico questo mio rapido pensiero non a chi mi auguro arrivi in maglia viola ma a chi mi auguro ci sia ancora la possibilità di trattenere in maglia viola. Mi riferisco a Dodo che è importante per quello che fa in campo e per come riesce a trascinare i tifosi. Dodo è un giocatore che piace tanto ai bambini quindi crea empatia e crea legami con la squadra. E' un giocatore che riesce, guardate ciò che ha fatto con Kean, a generare positività.

So che la situazione è molto complessa perché l'incomprensione di fine anno tra la Fiorentina e i manager del giocatore ha creato un cortocircuito che ha permesso ad altre realtà, e penso soprattutto al Barcellona, di inserirsi. Però oggi il più bell'acquisto che vorrei per la Fiorentina, oltre alla conferma di Kean, è anche la conferma di dodo. E' intorno a questi giocatori che la Fiorentina ha costruito un progetto importante e mi auguro che isieme a loro continui a svilupparlo".