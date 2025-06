RFV Adamoli (Rep. Genova) su Gudmundsson: "È un ottimo giocatore da A2"

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, Gessi Adamoli, giornalista de la Repubblica (Genova) è intervenuto per fare il punto sulla situazione di Albert Gudmundsson, ancora in bilico tra il riscatto della Fiorentina (che dovrebbe versare 17 milioni) e il ritorno al Genoa: "Ci son tante cose che non mi tornano su questa storia. Se tutte e due le società hanno una posizione oltranzista è difficile venirne fuori. La Fiorentina nicchia, il Genoa non vuole fare sconti.

Poi c'è da capire anche quanto mercato abbia Gudmundsson. Perché se davvero ha tanto mercato, la Fiorentina potrebbe riscattarlo e poi piazzarlo da qualche parte. Gudmundsson può essere un top-player da squadra di A2 come dice Pruzzo, ovvero da seconda metà di classifica; oppure può essere un'ottima riserva in una big. Una squadra come la Fiorentina, che galleggia a metà di questi due gruppi, ha bisogno di un altro tipo di giocatore. Gudmundsson al Genoa può essere leader, da altre parti può essere un'aggiunta".