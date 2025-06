RFV Fontana: "Bennacer? Può essere utile per Pioli avere un fedelissimo"

vedi letture

Gaetano Fontana, allenatore ed ex Fiorentina, ha parlato di Stefano Pioli, in procinto di diventare nuovo allenatore dei viola. Ecco le parole rilasciate a Radio FirenzeViola: "È un allenatore che si è evoluto nel corso della carriera. Ricordo soprattutto il suo arrivo al Milan nell'autunno 2019, quando subentrò a Giampaolo. In quei mesi ci parlai e gli chiesi come aveva fatto a trasferire le sue idee di calcio a dei calciatori che erano abituati ai metodi di Giampaolo perché erano due tipi di allenatori diversi. Lui mi rispose dicendo che la duttilità per un allenatore è tutto, sapersi modellare anche in base all'ambiente e ai calciatori. Mi auguro che la sua esperienza a Firenze possa ricalcare gli anni passati al Milan".

Così invece Fontana sull'ipotesi Ismael Bennacer per la Fiorentina: "Lui è un ragazzo forte, che fa sentire la sua presenza nonostante non sia troppo strutturato fisicamente recupera molti palloni. Poi ha un grande legame con Pioli, era uno dei punti cardine del suo Milan. Poi dipenderà dallo stile di gioco che Pioli, uno che cambia spesso, vorrà portare. Ma Bennacer per Pioli rappresenta una certezza, quando si cambia contesto spesso è utile avere un calciatore che si conosce su cui appoggiarsi, che possa veicolare al meglio i propri concetti".

E su Edin Dzeko: "A me piace molto, ha la struttura fisica del centravanti ma sa legare molto bene il gioco. Ha tempismo, letture del gioco e grandi capacità nel servire i compagni".