Il CNB di Calamai: "Palladino in conferenza, bravo: ma accanto a lui ci sia Pradè"

vedi letture

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè Nero Bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato così: "Nel pomeriggio Palladino si presenterà in sala stampa per l’abituale confronto pre-partita con i giornalisti: bravo, coraggioso. Un segnale importante. Non so se tutti in un momento così difficile avrebbero percorso la strada del chiarimento. Cosa mi aspetto? Che accanto a lui ci sia Daniele Pradè.

Anche non parlante, basterebbe la presenza come segnale forte che la società è veramente convinta di finire questa stagione con Palladino. Una presenza che non darebbe alla partita contro il Lecce il segnale dell’ultima spiaggia, e che cancellerebbe le mille voci che accompagnano l’allenatore con il tema "che succede se si perde?". Quindi sono molto curioso di vedere chi ci sarà nella sala stampa del Viola Park".