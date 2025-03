RFV Il CNB di Calamai: "Nell'undici anti-Dea serve il ritorno di Pietro Comuzzo"

Nel suo consueto appuntamento con il "Caffè nero bollente", all’interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato della formazione di domenica contro l’Atalanta: "Credo che siamo tutti più o meno convinti che il filo conduttore sarà l’undici che ha battuto la Juventus. C’è chi ipotizza che saranno proprio gli stessi undici che hanno affrontato all’inizio i bianconeri a scendere in campo contro l’Atalanta. Vi confesso che vorrei vedere titolare il giovane Comuzzo, che io ritengo l’elemento che può dare un’ulteriore scatto in avanti a questa squadra.

È già forte come i suoi compagni di reparto ma può ancora crescere e molto. Credo che abbia tutto per diventare uno dei più grandi difensori italiani. Per cui, contro l’Atalanta io sarei per Comuzzo lasciando in panchina uno tra Pongracic e Pablo Marí".