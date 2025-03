RFV Guerrini sulla Fiorentina: "Lo scetticismo è un po' deleterio, la classifica dice altro"

vedi letture

L'ex calciatore della Fiorentina Giovanni Guerrini ha parlato a Radio FirenzeViola, durante Garrisca al Vento. Queste le sue parole sulla squadra viola: "Palladino è un allenatore giovane, ha mantenuto la classifica più o meno di quando c'era Italiano. Questo scetticismo è un po deleterio per la squadra e l'ambiente. La classifica dice altro, Firenze è un po' brontolona. Bisogna anche capire che in alcuni momenti ci possono essere delle difficoltà. Marzo è un mese decisivo, se la Fiorentina riuscisse a infilare una serie di vittorie consecutive potrebbe anche aspirare qualcosa in più della Conference".

Quale giocatore entusiasma di più? "A me piace tanto Comuzzo, che gioca nel mio ruolo. A Firenze dovrebbero fargli un monumento, ha rifiutato il Napoli nello scorso mercato. Questa cosa gli fa onore, si vede che è legatissimo a questa maglia".

Su Zaniolo: "Sulle qualità tecniche non ci sono discussioni. Forse Palladino ancora non è riuscito a trovargli il ruolo perfetto. Non può fare il sostituto di Kean".