RFV Gola: "La Fiorentina è una grande squadra, non merita questi punti"

Steno Gola, ex viola nella stagione '77-78, ha parlato ha Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" delle difficoltà del club gigliato: "La Fiorentina per me è una grande squadra, che non merita questi punti, è una squadra che può arrivare nelle prime sei, la partenze è deludente, ma credo che possa reagire, sono convinto che si solleverà da questo momento nero che può capitare".



Cosa si ricorda dei problemi della Fiorentina del '78?

"Lì c'era una squadra molto giovane e con poche qualità, l'unico era Antognioni, il problema era legato a quello, secondo me se devi paragonare la Fiorentina del '77-78 a quella di adesso, c'è un abisso,è meglio quella di ora".

"Sì, è vero, perché squadre come Inter, Milan e Fiorentina non sono abituate a lottare per la retrocessione, questo può metterle in difficoltà"."Certo, ma chiunque in una situazione del genere sarebbe in discussione. Bisogna vedere se la società, i calciatori e i tifosi gli danno fiducia. A Pioli basta una vittoria per riprendersi, la prossima con il Bologna è difficile, ma ripeto basta una vittoria".