Giocondo Martorelli su Fortini: "Non puoi tenere un talento inespresso"

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, si è così espresso a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola a proposito della possibilità che Niccolò Fortini lasci la Fiorentina: "Il rischio è di averlo già perso. Succede soprattutto quando i giovani si portano così vicino alla scadenza di un contratto e dimostrano di essere già importanti per un campionato come quello della Serie A. Però quando sei giovane è sempre difficile capire qual è il reale valore, delle volte gli vai a fare dei contratti molto alti. Spesso non dimostrano quello che è il reale valore. Allora per mandarli a giocare devi fare l'incentivo all'esodo, cioè devi contribuire a pagargli l'ingaggio e quelle cose lì. Quindi oggi dico che io non mi stupirei, non rimarrei meravigliato".

Lei cosa farebbe?

"Di fronte a un'offerta importante la prenderei in considerazione, perché poi hai alternative oggi. Non mi focalizzerei e non mi soffermerei sul fatto che è un ragazzo della cantera. Già con Comuzzo di fronte a un'offerta di un anno fa la società decise di non prendere in considerazione nulla, ma forse era meglio se l'anno scorso si fossero portati a casa quei 30 milioni che probabilmente potevano essere dati per questo calciatore".

Quindi?

"Oggi Comuzzo si sta dimostrando un giocatore importante, quindi forse la Fiorentina ha fatto bene a non darlo via. Però non ti puoi permettere di tenere a casa un ragazzo che ha delle prospettive di potenzialità ancora non espresse. Nessuno può capire dove può arrivare. La stessa Atalanta, quando vede che un giocatore è di fronte a certe cifre, lo dà via. Ma perché? Perché sa è consapevole che poi ne può andare a prendere un altro".

